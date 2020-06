Regno Unito: sondaggio, prospettive mercato del lavoro peggiori degli ultimi 30 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prospettive del mercato del lavoro nel Regno Unito sono le peggiori degli ultimi tre decenni. Lo riporta l'ultimo sondaggio della società di ricerca del personale ManpowerGroup. Secondo il sondaggio, ripreso dal quotidiano britannico "The Guardian", le aziende di tutti i grandi settori dell'economia saranno più propense a tagliare posti di lavoro piuttosto che ad assumere nuovo personale da luglio a settembre. Questa previsione è la peggiore da quando ManpowerGroup ha iniziato a condurre questo tipo di sondaggio nel 1992. Le aziende dovrebbero annunciare una serie di tagli al personale nelle prossime settimane, visto che il supporto fornito dal governo attraverso il programma di mantenimento dei posti di lavoro verrà gradualmente ridotto. In base alla modifica del programma di sussidi statali, i datori di lavoro dovranno iniziare a pagare il 20 per cento degli stipendi dei propri dipendenti, oltre ai contributi per le pensioni e all'assicurazione nazionale. Il governo continuerà a pagare il 60 per cento degli stipendi. Alcune società potrebbero non avere le finanze necessarie, e si troveranno quindi obbligate a procedere con i licenziamenti. (Rel)