Fase 2: Sala, su scuole dobbiamo venirne a capo, a Milano avanti spediti con manutenzione

- Nel consueto video messaggio pubblicato sui social il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, torna a parlare delle scuole, “un tema - ha sottolineato - che mi è caro”. “Voglio dire che mentre qualcuno sta ancora a pensare al plexiglass sì o al plexiglass no, a Milano stiamo andando avanti spediti, con un programma che si chiama ‘Ripartiamo dai tetti’. il nostro pensiero è che le scuole vadano continuamente manutenute e soprattutto in questo caso di fermo stiamo lavorando con ancora più intensità per una manutenzione straordinaria. Abbiamo investito 14 milioni per ripristinare i tetti di 50 scuole milanesi, perché impermeabilizzare i tetti e sistemare le gronde è fondamentale: evita infiltrazioni, evita umidità, quello che penso si debba fare”, ha detto Sala, che in conclusione ha osservato: “Rimane il fatto che sulle scuole dobbiamo venirne a una”. (Rem)