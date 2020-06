Sudafrica: ministro Sanità, medici cubani impiegati in lotta al Covid-19 costeranno 14 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I medici cubani impiegati nella lotta contro la pandemia di coronavirus in Sudafrica costeranno al paese 14 milioni di dollari. Lo ha reso noto il ministro della Sanità, Zweli Mkhize, in un’audizione al parlamento. Il Sudafrica ospiterà i 187 specialisti – tra cui biostatistici, epidemiologi, medici di base e tecnici della salute –fino al 2021. L'arrivo di medici cubani in Sudafrica ha sollevato polemiche nel paese dopo che diverse associazioni dei medici locali hanno reclamato la priorità nel reclutamento. Il Sudafrica è il paese africano più colpito dalla pandemia di Covid-19 con oltre 50 mila contagi e mille decessi.(Res)