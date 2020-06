Omicidio Sacchi: chiesto abbreviato, padre Luca a Nova "spero nell'ergastolo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rito abbreviato è la richiesta formulata dagli avvocati dei quattro imputati al processo per l'omicidio di Luca Sacchi. Dalle 9.39 di questa mattina, da quando cioè è cominciata l'udienza in corte d'assise nella palazzina B del tribunale di Roma, i legali di Del Grosso, Pirino, e di Marcello e Armando de Propris stanno motivando la loro richiesta del rito alternativo che prevederebbe in caso di condanna lo sconto di un terzo della pena. "Non solo lo hanno ucciso - ha detto ad "Agenzia Nova" il padre di Luca uscendo dall'aula per scaricare la tensione - vogliono anche lo sconto. Non mi ridarà mio figlio ma spero per loro almeno l'ergastolo". (Rer)