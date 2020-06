Fase 3: Sciotto (Fapi) chiede tavolo di confronto su dossier Colao (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dossier redatto dalla task force guidata da Colao per la ripartenza dell'Italia contiene spunti interessanti ed altri da approfondire in un tavolo di confronto che chiediamo venga istituito, immediatamente, a palazzo Chigi a cui chiediamo di partecipare per poter apportare direttamente i suggerimenti del mondo produttivo". Lo chiede, con una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. "Modificare il decreto liquidità, – aggiunge il leader della Fapi - per consentire l'accesso ai finanziamenti garantiti dallo Stato anche per le imprese in crisi, è una proposta di buon senso, da parte nostra rilanciata più volte nei giorni scorsi, e che con soddisfazione prendiamo atto che sia stata ricompresa nell'elaborazione finale proposta dal manager indicato da palazzo Chigi". "Dalla prima lettura del documento scorgiamo, inoltre, anche misure come la sospensione del decreto dignità per i contratti di lavoro a tempo determinato, l'esclusione della responsabilità penale delle imprese in caso di contagio Covid, le compensazioni fiscali e il rinvio dei pagamenti fiscali delle imposte, il pagamento rapido dei fornitori, che rappresentano senza dubbio una base programmatica adeguata per la ripresa della crescita e dello sviluppo economico", conclude Sciotto. (Rin)