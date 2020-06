© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i 59 arresti nell'ambito dell'operazione odierna della Dda di Napoli anche i tre fratelli del parlamentare di Forza Italia Luigi Cesaro. Per Aniello e Raffaele sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre per Antimo la misura cautelare in carcere. Il reato ipotizzato è concorso esterno in associazione mafiosa. (Ren)