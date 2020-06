Torino: picchia la moglie con una sedia, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha aggredito e picchiato la moglie con una sedia. L'ha costretta ad allontanarsi da casa a tarda sera nella zona dei giardini Alimonda dove dove lei ha trovato l'aiuto dei poliziotti del commissariato Dora Vanchiglia, che erano lì per un servizio di controllo. Un uomo è stato arrestato giovedì a Torino. I fatti intorno alle 22. La donna, proveniente dal Nord Africa ma residente in Italia da anni, ha riferito in lacrime di essere appena scappata da casa dove il marito, a seguito di un litigio, la aveva aggredita con violenza. Solo l'intervento del figlio maggiorenne della coppia, che si era frapposto fra i due, aveva evitato il peggio. Gli agenti, dopo averle dato i primi soccorsi ed averla accompagnata in commissariato, si sono recati all'abitazione della coppia. Qui hanno trovato il marito, un cittadino marocchino, per nulla preoccupato per quanto accaduto. La cucina portava i segni della recente colluttazione: un lampadario infranto, cocci di piatti e bicchieri in mille pezzi sul pavimento, e la sedia rotta con la quale l’uomo aveva tentato di colpire la moglie prima e il figlio poi. Dal racconto della moglie sono emersi mesi di maltrattamenti: alla minima incomprensione lui la redarguiva, la insultava, la minacciava, la colpiva e aveva nei suoi confronti angherie di ogni tipo, come chiudersi a chiave nella camera da letto e costringere la moglie a dormire su un materassino per terra in corridoio. Quella sera si era impadronito dei documenti della donna e dei figli prendendoli dalla borsa di lei; alla richiesta di restituirle gli effetti personali, l’uomo aveva dato in escandescenze. (Rpi)