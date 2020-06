Roma: Politi (Lega), fermiamo roghi tossici nella riserva naturale dell'Aniene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maurizio Politi, capogruppo Lega in Campidoglio, in una nota afferma: "Ci uniamo all'interrogazione dei senatori Borgonzoni e De Vecchis inerente le attività illegali di smaltimento rifiuti tossici nella riserva naturale dell'Aniene. Nella Capitale si verificano spesso casi di smaltimento illegale dei rifiuti, sovente in prossimità dei campi nomadi. I miasmi tossici avvelenano l'aria spesso per ore, e nello specifico all'interno della riserva naturale dell'Aniene molte piante stanno marcendo e le rive del fiume sono divenute impraticabili. Se questo disastro proseguirà, il danno ecologico sarà irreversibile. Il sindaco Raggi è ben consapevole della situazione, la stampa e i cittadini hanno in questi anni più volte sollecitato un intervento, ma a quanto pare ancora non si è fatto nulla e le attività illegali e tossiche proseguono incontrastate. Speriamo che visto l'immobilismo del sindaco, i ministri Lamorgese, Costa e Speranza, interrogati dalla Lega decidano di intervenire", conclude Politi. (Com)