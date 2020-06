Fase 3: Colao a "La Stampa", il mio piano contro la paralisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra parte l'abbiamo fatta. Volevamo aiutare il governo ad uscire dalla paralisi nella quale si trova il Paese, e ora possiamo dire 'missione compiuta'. Adesso tocca alla politica". Era il 10 aprile, e ancora all'acme della pandemia Giuseppe Conte annunciava la nascita di un Comitato per la gestione della Fase Due. 'Lo presiederà Vittorio Colao', disse allora il premier. Oggi, a due mesi esatti di distanza, il Comitato ha concluso i suoi lavori, e Colao ha appena consegnato al capo del governo il risultato delle sue 'fatiche'. "Sono molto soddisfatto, - dice il capo della task force a "La Stampa" - abbiamo fatto un ottimo lavoro, 46 pagine di sintesi più 102 idee per il rilancio di un'Italia colpita da una crisi senza precedenti. E' il massimo sforzo possibile, un piano di modernizzazione a tutto campo e di rimozione delle arretratezze del Paese. Anche Conte è molto contento". Il manager italiano più quotato nel mondo sembra sincero, mentre nega ogni forma di competizione tra il suo Comitato, il governo e i ministri competenti. "In questi due mesi abbiamo lavorato con la massima correttezza e la massima cortesia reciproca, prima di arrivare al rapporto finale Conte ci ha fatto fare tutto il lavoro preparatorio con i ministri, e ho sempre trovato una grande disponibilità e una grande volontà di risolvere i problemi. Soprattutto le proposte più delicate, dal fisco al lavoro alle infrastrutture, le abbiamo 'socializzate' tutte prima". Il terreno, secondo Colao, è propizio. Da tutti i punti di vista. "Alla presentazione ufficiale del Rapporto abbiamo fatto anche il nostro piccolo show: abbiamo voluto che tre donne presenti nel nostro Comitato presentassero i punti salienti del piano su impresa e lavoro, ambiente e parità di genere. Un'innovazione senza precedenti, quest'ultima, alla quale teniamo moltissimo". In effetti, per la prima volta in un disegno di rilancio dell'economia e della società italiana si introduce la 'Vig', cioè la 'Valutazione di impatto di genere', necessaria a integrare la piena parità tra uomo e donna nei processi decisionali. (segue) (Rin)