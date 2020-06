Fase 3: Colao a "La Stampa", il mio piano contro la paralisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma più in generale, Colao spera che il lavoro fatto serva "ad aprire almeno un grande dibattito sulle cose che si possono e si devono fare per far ripartire il Paese, per ridisegnare il futuro all'insegna della coesione sociale e per disegnare un'Italia migliore da consegnare alle nuove generazioni". "Parliamoci chiaro — riflette — non sarebbe neanche giusto nutrire chissà quali aspettative miracolistiche sul nostro pacchetto. Ma qui si tratta di aiutare il governo a uscire da questa crisi, trasformando l'emergenza in opportunità. E questa è una cosa che dobbiamo fare tutti insieme, a tutti i livelli. Come l'Italia, anche la politica è bloccata. E noi dobbiamo darle una mano, per far uscire il Sistema-Paese dalla paralisi e per mettere d'accordo tutte le anime del Parlamento e della società". Perché - aggiunge - alla fine questo è il nostro grande problema, e questo è quello che oggi temo di più: le polemiche continue, le discussioni eterne. Invece noi abbiamo bisogno di agire subito, di mettere a terra in fretta gli interventi nei settori chiave: la semplificazione delle procedure e la digitalizzazione della Pa, le grandi opere e le reti, gli investimenti pubblici e quelli privati". (segue) (Rin)