Fase 3: Colao a "La Stampa", il mio piano contro la paralisi (3)

- Centodue proposte sono tante. Forse troppe. "Sì, capisco che la mole possa spaventare. E capisco che, di fronte a tanta roba, la domanda cruciale diventa: che fare, adesso? E allora le dico questo: su 102 idee, io mi accontento se il governo ne fa sue almeno una quarantina. Nelle condizioni critiche in cui ci troviamo, sarebbe già una gran cosa". Ma a questo punto diventa fondamentale fissare almeno qualche priorità, per evitare la sindrome morotea dei 'brevi cenni sull'universo'. "Giusto — replica Colao — e allora dico che per me la cosa fondamentale è il capitolo imprese e lavoro: quelli sono i nodi più intricati da sciogliere, altrimenti il Paese non riparte". E qui la carne al fuoco è davvero tanta. Dall'esclusione del Covid tra le cause di responsabilità penale dei datori di lavoro all'allentamento di tutti i vincoli del Decreto Dignità nel rinnovo dei contratti a tempo determinato, dal rinvio dei pagamenti delle imposte alla rinegoziazione obbligatoria dei contratti di locazione, dalla riqualificazione dei disoccupati alla riduzione del cuneo fiscale per le aziende che assumono a tempo indeterminato lavoratori con percorsi formativi. "Le azioni che suggeriamo sono tante — osserva — ma a questo punto le priorità da seguire le decide il premier. Naturalmente il tema adesso è tutto politico". Il riferimento dell'ex ceo di Vodafone è alle scelte che il governo potrebbe fare, se volesse davvero intestarsi misure ad alta intensità politica, e in molti casi anche assai impopolari. "Non c'è dubbio che alcune idee che offriamo alla discussione possono avere un impatto politico molto forte. Faccio solo qualche esempio: le proposte sulla lotta al sommerso, sull'emersione del lavoro nero, sulla regolarizzazione del contante. Sono temi molto delicati, anche dal punto di vista della giustizia sociale. Dunque, anche in questo caso, tocca alla politica prendere in mano le redini, e decidere dove vuol portare l'Italia", ha concluso Colao. (Rin)