Imprese: ministro Di Maio a "Il Messaggero", per il rilancio ora serve concretezza

- L'operazione è riuscita. E Luigi Di Maio lo sa bene. Il ministro degli Esteri alla fine ha portato alla Farnesina i ministri di Italia Viva (Teresa Bellanova) e del Pd (da Dario Franceschini a Roberto Gualtieri passando per Paola De Micheli), più Paola Pisano e Gaetano Manfredi. Tutti hanno preso la parola dopo di lui, tutti hanno tessuto le lodi di questo piano per l'export da oltre 1 miliardo di euro. Quando esce dal salone, terminato il convegno e prima di concedersi in pasto alle televisioni, viene da chiedere all'ex capo del M5S che tanto ex in fondo non è, se questa di oggi sia in un certo senso una prova di forza verso Palazzo Chigi e il premier Conte, alle prese con la complicata gestazione degli Stati Generali. Di Maio sorride e calibrando le parole di chi sa parlare mandando messaggi che non siano urticanti dice a "Il Messaggero": "Gli Stati generali sono un obiettivo importante, un inizio fondamentale per ripartire perché ora come mai serve concretezza". La parola chiave di questa frase è "concretezza". Quella che manca a ora, almeno a leggere le dichiarazioni dei big del Pd, al progetto di Conte per la 'rinascita dell'Italia' post Covid-19. Invece qui al ministero degli Esteri sembra essere andata in scena una situazione diversa: un piano in sei direzioni per le imprese, oltre 100 associazioni di categoria coinvolte insieme a sette ministeri, a partire da una campagna promozionale ad ampio respiro del 'brand Italia'. (segue) (Res)