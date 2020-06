Imprese: ministro Di Maio a "Il Messaggero", per il rilancio ora serve concretezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 'patto' che sembra riconciliare - almeno sul settore dell'export in attesa di fatti concreti - questo pezzo di governo con il mondo produttivo. Lo stesso che nei giorni scorsi ha picconato proprio Conte, assente qui alla Farnesina e rappresentato dal consigliere diplomatico Pietro Benassi. In sala - anche se non prende la parola - c'è Carlo Bonomi, presidente di Confindustria e iper critico con l'operato dell'esecutivo. L'idea che questi siano una sorta di Stati Generali dimaiani c'è, perché lo dicono la presenza dei ministri e certi commenti. 'Questo piano è strategico per il nostro Paese', dice per esempio Gualtieri, titolare dell'Economia. Ma Di Maio cerca di sottrarsi a questa competition. "Qui alla Farnesina oggi abbiamo presentato un patto importantissimo per il rilancio del nostro Made in Italy. Abbiamo lavorato con umiltà e in silenzio, giocando da squadra insieme a tutti gli altri ministeri. Un modello per la ricostruzione che dobbiamo promuovere, perché solo lavorando in sinergia e collaborando attivamente possiamo rilanciare l'economia del nostro Paese", ha concluso Di Maio. (Res)