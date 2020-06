Francia: ministro Economia, 15 miliardi di euro al settore dell'aviazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese ha previsto un piano di aiuti a 15 miliardi di euro al settore dell'aviazione civile. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire. "Decretiamo questa mattina lo stato di emergenza nel settore dell'aviazione", ha detto Le Maire. "Se non facciamo niente, 100mila posti di lavoro saranno in pericolo nei prossimi sei mesi", ha affermato il ministro, sottolineando che "il traffico areo non dovrebbe tornare alla normalità prima di due o tre anni"."Il crollo delle commesse non deve distruggere delle competenze costruite durante gli anni", ha dichiarato Le Maire. Il ministro dell'Economia francese ha annunciato due fondi per sostenere le piccole e medie imprese: Il primo riguarda gli investimenti e sarà dotato di un miliardo di euro e il secondo si occuperà dell'accompagnamento e sarà interamente finanziato dallo Stato con 300 milioni di euro di aiuti pubblici. "È la prima volta che Airbus, Safran e Thales si riuniscono attorno a un fondo comune", ha detto il ministro. Il titolare di Bercy ha poi annunciato "un obiettivo molto concreto e ambizioso" che consiste nel'arrivare a produrre un aereo a zero emissioni di Co2 nel 2035 e nel 2050. "Sarà prodotto soprattutto grazie all'utilizzo di idrogeno", ha detto il ministro, secondo il quale "la Francia deve essere il paese d'Europa dove si concentreranno gli aerei di domani". (Frp)