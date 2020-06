Fase 2: ministro Pisano a "Il Messaggero" su Immuni, i governatori collaborino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In settanta giorni non sviluppa un'App nemmeno Dio". A mezzogiorno il sole batte forte sulla Palla di Pomodoro e rimbalza violento sulla facciata razionalista della Farnesina. Paola Pisano si riferisce alla creazione di Immuni. La ministra grillina dell'Innovazione, prima di salire in auto e lasciare il ministero degli Esteri dove ha partecipato alla presentazione del piano per l'export lanciato da Luigi Di Maio, si toglie qualche macigno dalle scarpe. Sorride, disponibile e sicura di sé, l'ex assessore comunale di Torino della giunta Appendino. D'altronde è il giorno del debutto - o meglio 'sperimentazione' - dell'applicazione per il tracciamento in quattro regioni. Premessa: questa nuova tecnologia finora è stata accompagnata da critiche, perplessità sulla gestione dei dati, ritardi, gaffe (l'icona della mamma con il bambino per simboleggiare la figura della donna ha mandato su tutte le ferie la rete con tanto di scuse e "la cambieremo"). Quindi, per rimanere in ambito teologico, la genesi di Immuni è stata più che mai travagliata, almeno andando a ritroso e rileggendo le (non) sacre scritture delle recenti cronache Italiane. Interessante questo paragone sui 70 giorni. (segue) (Res)