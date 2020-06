Fase 2: ministro Pisano a "Il Messaggero" su Immuni, i governatori collaborino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Era per dire: mi spiego meglio, allora. In settanta giorni - osserva Pisano a "Il Messaggero" - nemmeno un colosso come Google riuscirebbe a mettere in campo un'applicazione come la nostra. Siamo stati davvero un modello anche per gli altri Paesi. Se n'è occupata una start-up di giovani, l'iter è passato dall'Europa, dalla presidenza del Consiglio, dal parlamento, dal Garante della privacy, dal Copasir. Insomma, devo continuare?". La colpa dei ritardi è quindi della burocrazia. "No, affatto. Al contrario, sto dicendo che ci siamo trovati davanti a una tecnologia complessa in uno scenario altrettanto complicato come quello della pandemia che ha sconvolto il mondo. E abbiamo rispettato tutti i passaggi, come doveva essere". Ma la fase 2 è partita il 4 maggio, oggi è l'8 giugno. E siamo solo alla sperimentazione in quattro regioni. "Anche qui, lo ripeto: noi siamo partiti il 24 marzo. E prima non potevamo metterci in moto. Non era corretto. Perché era giusto che l'attenzione di tutti fosse rivolta agli sforzi dei medici e alle strutture sanitarie in prima linea". Ma molti governatori sono pronti a usare altre applicazioni per il tracciamento del possibili contagiati e, dato più importante, finora sono solo due milioni di italiani ad aver scaricato Immuni. "Parlerò con le Regioni. Adesso devono essere loro a dare un contributo". Paola Pisano tira fuori dalla borsa il suo cellulare. Pollice sul display e, tac, lancia Immuni. Operazione rapida, eseguita con una certa dose di malcelata soddisfazione. "Allora, eccoci. Questo codice alfanumerico cambia in continuazione. Se scopro di essere positiva comunico questo codice alfanumerico ai sistemi telematici sanitari, gestiti dalle Asl e dalle Regioni, e cosa scatta l'allarme. E poi l'App fa il resto: inizia a tracciare tutte le persone con cui sono stata a contatto ravvicinato nelle ultime due settimane. E scatta un altro allert". (segue) (Res)