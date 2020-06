Fase 2: ministro Pisano a "Il Messaggero" su Immuni, i governatori collaborino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' un po' complicata e macchinosa e ci sono una serie di passaggi che potrebbero incepparsi strada facendo. "E' semplice, come ho appena dimostrato. Ora però le Regioni dovranno collaborare. Tutti dovremo fare la nostra parte». Mentre parliamo il leader della Lega Matteo Salvini ha appena detto, testuale: «lo non scarico assolutamente nulla". Si temono boicottaggi politici dai governatori del centrodestra. "Allora, se Salvini è un italiano, come si vanta di essere, dovrebbe scaricare questa applicazione costruita per la salute degli italiani. Se Salvini vuole bene agli italiani deve scaricarla. E mi fermo qui". Immuni sarà in funzione in tutta Italia "presto, ma dipende anche dalle Regioni, lo ripete. Lo sforzo deve essere collettivo». Si pub ipotizzare entro luglio. "Mi auguro di sì, certo. Quello pub essere un giusto orizzonte temporale". Tutti al mare con Immuni. "Sì, a partire da me. Che faccio surf", ha concluso Pisano. (Res)