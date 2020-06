Nato: presidente polacco Duda, l'Alleanza resta forte nonostante la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato resta forte ed efficiente nonostante la pandemia di coronavirus. Lo ha detto il presidente della Polonia, Andrzej Duda, in un sopralluogo durante le esercitazioni militari Anaconda-20 nel nord del paese. Iniziative come questa, ha detto il capo dello Stato, sono la prova che la Nato "funziona bene e in modo efficace anche nelle condizioni più difficili". Le esercitazioni Anaconda, che Duda ha osservato assieme al ministro della Difesa, Mariusz Blaszczak, si svolgono ogni due anni. L'edizione di quest'anno coinvolge 5 mila unità dell'esercito, dell'aviazione e della marina. Come ha ricordato il presidente uscente, queste esercitazioni si svolgono simultaneamente a quelle polacco-statunitensi Defender Europe 20 Plus. (Vap)