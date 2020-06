Consumi: Istat, nel 2019 spesa mensile famiglie stabile a 2.560 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stima della spesa media mensile per consumi delle famiglie residenti in Italia è paria 2.560 euro in valori correnti. La metà delle famiglie spende più di 2.159 euro al mese. Così l'Istat nel report relativo alle spese per i consumi delle famiglie nel 2019. Pur in attenuazione, restano ampi i divari territoriali. Nel Nord-ovest si spendono circa 740 euro in più (800 nel 2018) rispetto a Sud e Isole. Secondo prime stime provvisorie,escludendo le spese alimentari e per l’abitazione, nel primo trimestre del 2020 la spesa media mensile è diminuita di oltre il 12 per cento rispetto al corrispondente trimestre dell’anno precedente per effetto della crisi sanitaria. 18,1 per cento la quota di prodotti alimentari e bevande analcoliche sulla spesa totale, in valore assoluto è pari a circa 464 euro. 3,7 milioni le famiglie che pagano un mutuo sull’abitazione. 5,0 il rapporto di spesa tra famiglie più abbienti e meno abbienti. Si conferma la leggera diminuzione della disuguaglianza registrata nel 2018.(Ren)