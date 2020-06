Como: Sappe, agente morso da detenuto in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri nel carcere di Como un poliziotto è stato morso da un detenuto ed è finito in ospedale con una prognosi di dieci giorni. Lo denuncia in un comunicato stampa la segreteria generale del sindacato autonomo di polizia penitenziaria Sappe. Il segretario regionale della Lombardia, Alfonso Greco, precisa che il detenuto protagonista della vicenda è un 35enne di origini africane, arrestato mesi fa per droga e resistenza e aggressione a pubblico ufficiale. L’agente è un assistente capo, aggredito a morsi mentre stava accompagnando il detenuto in infermeria, ha riportato ferite profonde sulle dita della mano sinistra. “Speriamo finisca presto questo massacro nei confronti della polizia penitenziaria. Dove sono ora quelli che rivendicano ad ogni piè sospinto più diritti e più attenzione per i criminali ma si scordano sistematicamente dei servitori dello Stato, come gli agenti di Polizia penitenziaria e gli appartenenti alle forze dell’ordine, che ogni giorno rischiano la vita per la salvaguardia delle Istituzioni?", si chiede Greco. (segue) (com)