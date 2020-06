Panama: Banca mondiale, Pil in calo del 2 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del nuovo coronavirus costerà all'economia di Panama una flessione del Prodotto interno lordo (Pil) pari al 2 per cento nel 2020. È la stima fatta dalla Banca mondiale (Bm) nel rapporto semestrale dal titolo "Le prospettive dell'economia globale al tempo della pandemia di Covid-19: un mondo cambiato". Il pronostico conferma quello anticipato ad aprile e le previsioni di rimbalzo per il 2020, fissate al 4,2 per cento. Nella proiezione pubblicata a gennaio di quest'anno, e prima della crisi generata dalla diffusione del nuovo coronavirus, la Bm stimava una crescita del Pil pari al 3 per cento. (Nys)