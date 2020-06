Fase 3: Provenzano su piano Colao, ne discuteremo in Cdm, non mi convince del tutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano Colao verrà discusso oggi in Consiglio dei ministri. Lo ha detto Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud e la coesione territoriale, ad “Agorà” su Rai3. "Ho ricevuto ieri notte il piano Colao e ci sono cose che mi convincono molto e altre molto meno. Faremo una discussione in Consiglio dei ministri". Il ministro poi, parlando di Mezzogiorno, ha dichiarato: "Non possiamo non lavorare alle infrastrutture ferroviarie in Sicilia perché non c'è il ponte sullo Stretto, bisogna comunque aprire e velocizzare i cantieri. Il ponte non può essere alibi". Infine, sull'ex Ilva, ha detto che "il piano presentato nei giorni scorsi si allontana nello spirito e nella sostanza dall'accordo di marzo. L'azienda deve fare chiarezza se restare o meno, noi vogliamo investire in acciaio verde come sta facendo l'Europa".(Rin)