Cultura: Franceschini, sostegno a musei privati in base a mancati introiti

- Il governo sosterrà i musei statali con un fondo di 100 milioni di euro mentre per quelli privati sono allo studio misure di sostegno in base ai mancati introiti. Lo ha detto il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini nel corso di un’audizione davanti alla commissione Istruzione del Senato. "E’ previsto un fondo di 100 milioni di euro per i musei dello Stato che hanno visto la totale scomparsa della bigliettazione con la quale svolgono gran parte dell’attività – ha sottolineato Franceschini -. Stiamo poi individuando i criteri, e saranno rapportati alla perdita di incassi dalla bigliettazione, per sostenere tutti i musei non statali, privati o di natura privatistica, in relazione ai mancati introiti. Inoltre, cosa non facile, ci stiamo confrontando per mostre, fiere, congressi, concerti, che sono tuttora bloccati e lo saranno ancora per qualche tempo".Il titolare del Mibact ha poi ricordato che per affrontare la crisi provocata dal coronavirus nel settore della cultura è stato previsto "un fondo cultura di 100 milioni, 50 nel 2020 e 50 nel 2021, insieme a Cassa depositi e prestiti per gli investimenti, la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale. E la grande sfida – ha concluso - è coinvolgere i privati non attraverso le donazioni ma attraverso gli investimenti in un fondo strategico della cultura".(Rin)