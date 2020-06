Coronavirus: la Banca d'Italia adotta ulteriori misure in risposta all'emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state, inoltre, introdotte le seguenti nuove fonti di valutazione della qualità creditizia dei debitori dei prestiti: la componente andamentale del sistema interno della Banca d’Italia di valutazione della qualità creditizia (Icas), con valutazioni basate esclusivamente sui dati della Centrale dei rischi, utilizzabili per i prestiti erogati a società di persone di piccola dimensione conferiti in garanzia all’interno dei portafogli di prestiti alle imprese; una Pd e una Lgd uniche, calcolate secondo un approccio conservativo sviluppato dalla Banca d’Italia, utilizzabili per la valutazione di prestiti erogati ad artigiani e famiglie produttrici, conferiti in garanzia all’interno dei portafogli di prestiti alle imprese o di prestiti conferiti in garanzia all’interno dei portafogli di crediti al consumo. (Com)