Burundi: elezioni generali, Ue rinnova appello all’unità e alla pace

- L'Unione europea “prende atto” dell'annuncio dei risultati finali delle elezioni presidenziali e legislative in Burundi e rinnova il suo appello all’unità e alla pace nel paese. È quanto si legge in una dichiarazione dell’Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. “L'Ue chiede di preservare un clima pacifico, unendosi all'Unione africana, alle Nazioni Unite e ai rappresentanti della società civile. A tale proposito, accoglie con favore le dichiarazioni dei leader politici e li incoraggia a promuovere l'unità dei burundesi e ad agire di conseguenza, in particolare promuovendo l'inclusività e rispettando i diritti fondamentali della società civile, dei media e dell’opposizione. L'intimidazione dei sostenitori dei partiti politici deve finire”, si legge nella nota. “L'obiettivo sarà anche quello di porre rimedio alle carenze segnalate dagli osservatori locali, in particolare per quanto riguarda la trasparenza e l'equità. L'elezione di Evariste Ndayishimiye e il trasferimento pacifico del potere potrebbero aprire una nuova pagina nella storia del Burundi. Accanto ai suoi partner regionali e internazionali e sulla base di impegni reciproci, l'Ue è pronta a contribuire”, conclude la dichiarazione. (segue) (Beb)