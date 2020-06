Burundi: elezioni generali, Ue rinnova appello all’unità e alla pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana la Corte costituzionale del Burundi ha convalidato i risultati delle elezioni presidenziali del mese scorso e ha respinto le denunce di brogli presentate dal leader dell'opposizione Agathon Rwasa, che aveva denunciato irregolarità diffuse. La Corte ha così confermato la vittoria del candidato del partito al potere Cndd-Fdd, Evariste Ndayishimiye, che ha ottenuto il 68 per cento dei voti contro il 28 per cento ottenuto da Rwasa, candidato del Consiglio nazionale della libertà (Cnl). Alle elezioni sono stati sette i candidati in lizza per succedere al presidente uscente Pierre Nkurunziza, al potere dal 2005 e la cui ricandidatura per un terzo mandato alle scorse elezioni del 2015 provocò un’ondata di proteste massicce che provocarono 1.200 morti e 400 mila sfollati. La vigilia del voto è stata caratterizzata da tensioni dopo che la polizia del Burundi ha arrestato nelle ultime settimane 64 sostenitori del Cnl accusati di aver provocato i violenti scontri avvenuti nei giorni scorsi con i sostenitori del partito al potere Cndd-Fdd, con la morte di almeno due manifestanti. Fra gli arresti, ha dichiarato il portavoce della polizia Pierre Nkurikiye all'emittente statale "Rtnb", c'è anche Cathy Kezimana, una candidata del Cnl alle elezioni generali. “La maggior parte dei casi di violenza durante la campagna elettorale sono commessi dai membri del Cnl” contro i membri del partito al potere Cndd-Fdd, ha denunciato il portavoce, accusando i leader dell'opposizione di incoraggiare la violenza. (segue) (Beb)