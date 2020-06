Francia: ministro Difesa, commesse per 600 milioni di euro a sostegno dell'Aeronautica militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa francese ha previsto 600 milioni di euro di commesse militari per sostenere l'Aeronautica militare. Lo ha annunciato il ministro della Difesa, Florence Parly, durante la presentazione del piano previsto dal governo. Parly ha anticipato che verranno acquistati tre aerei civili A330, che saranno riconvertiti a beneficio della Forza armata in sostituzione di velivoli obsoleti, e otto elicotteri Puma. Per i droni della Marina nazionale sono stati previsti più di 100 milioni di euro. "L'insieme di queste commesse risponde a un bisogno dei nostri eserciti. Andremo semplicemente più veloce", ha detto il ministro, sottolineando che questo "non è il momento del profitto" ma quello della "preservazione dei posti di lavoro". Parly ha aggiunto che "con questo piano aumenteremo massicciamente le spese nella ricerca e sviluppo per avere il prima possibile dei modelli" con un consumo energetico ridotto.(Frp)