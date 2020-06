Grecia-Italia: Di Maio atterrato ad Atene, flussi turistici tema del colloquio con omologo Dendias

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è appena atterrato ad Atene, dove oggi ha in agenda una nuova missione per affrontare anche il tema dei flussi turistici. E' quanto riferisce lo stesso titolare della Farnesina tramite il suo profilo Facebook ufficiale. Nel programma della visita di Di Maio in Grecia, questa mattina alle 11 ora italiana, un colloquio bilaterale con il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias; a seguire una conferenza stampa congiunta. "Ce la stiamo mettendo tutta. Sappiamo bene che bisogna affrontare con decisione questa crisi economica, per questo da una parte lavoriamo al rilancio del Made in Italy nel mondo con il patto per l’export, contestualmente siamo impegnati a sbloccare i flussi turistici con i Paesi Ue. Far arrivare turisti stranieri in Italia significa far lavorare commercianti, artigiani, imprese. Far girare l’economia", ha dichiarato Di Maio. Bisogna essere concreti, perché dobbiamo recuperare i mesi di stallo del lockdown. Nei vostri messaggi leggo speranza, forza e voglia di non mollare. Sappiate che non siete soli, che lo Stato non vi abbandona", ha concluso. (Res)