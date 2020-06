Mafie: M5s, da nord a sud operazioni importanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi l'Italia si è svegliata “con tre importanti operazioni condotte da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza contro le mafie che distruggono i nostri territori, l'economia e la convivenza civile. Da nord a sud, in Trentino Alto Adige, nel quartiere Tor Bella Monaca di Roma e in provincia di Napoli decine di arresti su richiesta delle locali direzioni distrettuali Antimafia e con una sfilza di accuse che vanno dall'associazione mafiosa al narcotraffico passando per il sequestro di persona e la corruzione elettorale”. Lo affermano, in una nota, i deputati e i senatori del M5s nella commissione parlamentare Antimafia. “E' la dimostrazione – sottolineano - che non possiamo permetterci un solo giorno di distrazione, lo Stato e la legalità vincono se non diamo tregua al crimine organizzato, ai collusi che si insinuano nelle istituzioni e ai loro sporchi affari che mortificano i più importanti principi stabiliti dalla Costituzione e su cui si deve fondare l'organizzazione della società. Rivolgiamo un sincero ringraziamento alle forze di polizia e agli esponenti della magistratura che in queste ore stanno portando avanti i tre blitz".(com)