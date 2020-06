Cina: coronavirus, test a Mudanjiang rilevano 19 pazienti asintomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I test su larga scala dell'acido nucleico per la Covid-19 effettuati nella città di Mudanjiang, nella provincia nord-orientale cinese di Heilongjiang, hanno consentito di individuare 19 nuovi pazienti asintomatici. Lo riferiscono le autorità locali. I nuovi casi sono emersi dopo che sono stati condotti test su 658.772 persone tra il primo e il 7 giugno, con il caso più giovane di un bambino di cinque anni e il più anziano di 70 anni. La città ha intensificato gli sforzi per lo screening di nuove infezioni da coronavirus, con 2.330 medici e oltre 15 mila funzionari e operatori della comunità mobilitati per raccogliere campioni. (segue) (Cip)