Cina: coronavirus, test a Mudanjiang rilevano 19 pazienti asintomatici (2)

- La capacità di diagnosi cittadina ha raggiunto 211.800 test al giorno dopo aver collaborato con altre istituzioni di test sugli acidi nucleici nella provincia. I test sono stati condotti gratuitamente per i residenti che vivono nei distretti urbani della città, secondo il governo municipale. Come città di confine nell'Heilongjiang, Mudanjiang è ancora a rischio di casi di Covid-19 sia trasmessi a livello nazionale che importati. l comitato sanitario dell'Heilongjiang ha riferito che cinque nuovi casi di contagio da coronavirus da portatori asintomatici sono stati identificati a Mudanjiang il 26 maggio. I test di screening successivi hanno scoperto che tutte e cinque le persone sono state infettate entrando in contatto con altri portatori di virus asintomatici. Secondo quanto riferisce "Epoch Times", tutti i treni alla stazione di Mudanjiang sono stati sospesi dal giorno seguente. (Cip)