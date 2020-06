Hong Kong: capo esecutivo Lam, la città non può tollerare ulteriore caos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo esecutivo della regione amministrativa speciale di Hong Kong, Carrie Lam, ha dichiarato oggi, 9 giugno, che la città non può permettersi ulteriore "caos", dopo oltre un anno di proteste anti-governative ,seguite nelle ultime settimane dalle tensioni per la stretta operata dal governo centrale cinese. Lam ha tenuto un discorso nell'anniversario dell'inizio delle proteste di massa per il disegno di legge sull'estradizione nell'ex colonia britannica, a giugno dello scorso anno. Più di un milione di persone sono scese nelle strade di Hong Kong un anno fa per protestare contro un disegno di legge del governo Lam che avrebbe consentito l'estradizione di cittadini di Hong Kong nella Cina continentale. Il disegno di legge è stato ritirato dopo mesi di massicce proteste, ma la legislazione ha suscitato la diffusa preoccupazione che il governo centrale di Pechino intenda soffocare le libertà nell'hub finanziario globale. "Tutti noi possiamo vedere la difficoltà che abbiamo attraversato nell'ultimo anno e, a causa di situazioni così gravi, abbiamo più problemi da affrontare", ha detto oggi il capo esecutivo durante la sua conferenza settimanale. (segue) (Cip)