Hong Kong: capo esecutivo Lam, la città non può tollerare ulteriore caos (3)

- Il governo ha respinto ieri la richiesta di alcune organizzazioni di un referendum su iniziative di protesta contro la legge sulla sicurezza nazionale. Secondo il governo, i referendum non fanno parte del sistema legale di Hong Kong e la mossa è un evidente tentativo di sfruttare gli studenti per scopi politici. Alcuni sindacati e organizzazioni studentesche della scuola media avrebbero chiesto un referendum il 14 giugno per decidere se scioperare e boicottare le lezioni per opporsi alla decisione dell'Assemblea nazionale del popolo cinese di dare il via all'iter legislativo sulla sicurezza nazionale nell'ex colonia britannica. Secondo i media locali, alcune organizzazioni studentesche di Hong Kong domenica 7 maggio, hanno chiesto il permesso di riunirsi ma sono state bloccate dalla polizia. Alcuni studenti si sono radunati attorno alla stazione della metropolitana Mong Kok. La polizia di Hong Kong ha rafforzato la sua presenza a Mong Kok e su Nathan Road, dove di solito si radunano i manifestanti, per evitare assemblee illegali. (segue) (Cip)