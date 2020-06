Hong Kong: capo esecutivo Lam, la città non può tollerare ulteriore caos (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una dichiarazione sul sito web del governo, il portavoce ha spiegato che Hong Kong è una parte inalienabile della Cina e salvaguardare la sovranità nazionale, gli interessi di sicurezza e di sviluppo sono i requisiti costituzionali, il dovere del governo e anche gli interessi di tutti i residenti di Hong Kong. Il portavoce ha sottolineato che alcune persone hanno sostenuto apertamente l'indipendenza e l'autodeterminazione partecipando ad atti di secessione a partire dall'anno scorso, azioni che minano l'unità nazionale, sfidano la Legge fondamentale e il principio "Un paese, due sistemi". Tali attività non solo minano lo stato di diritto e l'ordine a Hong Kong, ma compromettono anche la sovranità nazionale, la sicurezza e gli interessi di sviluppo. Inoltre, alcune organizzazioni hanno continuamente incitato studenti e giovani a compiere atti illegali. Molti giovani sono stati quindi arrestati e incarcerati, vedendo il loro futuro gravemente compromesso. La conduzione di un cosiddetto referendum in qualsiasi forma non avrà basi costituzionali o effetti giuridici, ha ribadito il portavoce. (Cip)