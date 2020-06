Russia-Italia: ambasciatore Terracciano partecipa a incontro per rilanciare cooperazione turistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia a Mosca, Pasquale Terracciano, ha aperto i lavori una videoconferenza, focalizzata sul tema della cooperazione turistica bilaterale. La sessione, organizzata dalla sede diplomatica, ha visto la partecipazione di autorità italiane e russe. All'evento sono intervenuti, tra i vari ospiti, il sottosegretario del ministero italiano per i Beni e le Attività Culturali con delega al Turismo, Lorenza Bonaccorsi e, per parte russa, la responsabile dell'Agenzia federale russa per il turismo, Zarina Doguzova. Nel corso dell'evento sono state discusse, in particolare, possibili iniziative congiunte di collaborazione per cercare di rilanciare rapidamente i rilevanti flussi turistici tra i due paesi, non appena le restrizioni ai viaggi internazionali ancora in vigore imposte dalla pandemia verranno rimosse. Nel 2019 l'Italia è stata la terza meta preferita per i cittadini russi con oltre 1,2 milioni di visitatori.(Rum)