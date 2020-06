Taiwan: esportazioni in calo del due per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di Taiwan sono diminuite per il terzo mese consecutivo a maggio, a causa della minore domanda proveniente dalle economie d'oltremare, frenate dalla pandemia di Covid-19. Lo ha riferito oggi, 9 giugno, il ministero delle Finanze dell'isola. Le esportazioni a maggio sono calate del due per cento su base annua a 27 miliardi di dollari, mentre le importazioni sono diminuite del 3,5 per cento a 22,3 miliardi di dollari, lasciando il paese con un surplus commerciale di 4,7 miliardi di dollari nel mese in esame, secondo i dati forniti dal ministero. Nonostante la battuta d'arresto degli ultimi tre mesi, le spedizioni in uscita di Taiwan nei primi cinque mesi del 2020 sono aumentate dell'1,5 per cento su base annua a 130,9 miliardi di dollari. Le importazioni durante il periodo di cinque mesi sono aumentate dell'1,4 per cento a 114,4 miliardi di dollari, lasciando un surplus commerciale di 16,5 miliardi di dollari, con un aumento di 300 milioni di dollari rispetto all'anno precedente, secondo le statistiche del ministero. "Rispetto ai paesi vicini, Taiwan si è comportata abbastanza bene nei primi cinque mesi dell'anno", ha affermato Beatrice Tsai, capo del Dipartimento di statistica del ministero. A maggio le esportazioni cinesi sono calate del 7,7 per cento, mentre le esportazioni della Corea del Sud sono diminuite dell'11,2 per cento. (segue) (Cip)