Taiwan: esportazioni in calo del due per cento a maggio (2)

- Il mese scorso, otto degli 11 principali settori di esportazione di Taiwan - perlopiù quelli non tecnologici - hanno registrato una riduzione delle spedizioni in uscita. Le esportazioni di minerali sono crollate del 57,3 per cento su base annua, a 520 milioni di dollari, mentre le esportazioni tessili sono diminuite del 35,1 per cento su base annua a circa 530 milioni di dollari. Al contrario, le esportazioni di componenti elettronici hanno toccato un nuovo massimo mensile a maggio, aumentando del 13,2 per cento da un anno prima, a 10,2 miliardi di dollari. "I guadagni sono stati in gran parte dovuti alla forte domanda di apparecchi 5G e apparecchiature di elaborazione e intelligenza artificiale ad alte prestazioni", ha spiegato Tsai. Sempre a maggio, le esportazioni di computer e prodotti audiovisivi sono aumentate del 10,9 per cento a 3,95 miliardi di dollari, il terzo livello più alto di maggio. Le spedizioni totali in uscita dei componenti elettronici e dei prodotti audiovisivi nei primi cinque mesi hanno rappresentato il 51,3 per cento delle esportazioni complessive di Taiwan, la quota più alta mai registrata delle esportazioni totali per le due categorie. Il ministero ha previsto che le prospettive per l'economia domestica nella seconda metà dell'anno rimangono incerte, nonostante un boom in alcuni settori dell'economia casalinga nella prima metà dell'anno. (Cip)