Libia: media pro-Haftar assicurano, il generale si trova a Rajma

- Il generale libico Khalifa Haftar si trova nella sua base di Rajma, fuori Bengasi. Lo riferisce l'emittente "Akhbar Libya 24", considerata vicina all'uomo forte della Cirenaica. La notizia vuol mettere a tacere le voci che davano Haftar ancora al Cairo, dove si era recato in visita nei giorni scorsi. Secondo il quotidiano indipendente dell'opposizione egiziana "Mada Misr", Haftar "rimarrà al Cairo sotto stretto controllo (...) per almeno alcune settimane, prima che trovi un posto dove andare in pensione". L'emittente libica riferisce di voler smentire anche le indiscrezioni secondo cui Haftar sarebbe fuggito in Venezuela per chiedere asilo politico. Sui social media, infatti, circola da alcune ore la rotta di un jet privato partito da Bengasi e diretto a Caracas. Alcuni hanno ipotizzato che a bordo potesse esserci il comandante dell'Esercito nazionale libico (Lna) in persona. Un recente articolo pubblicato dal quotidiano statunitense "Wall Street Journal" ha riferito che Washington sta indagando insieme ad altri paesi occidentali sul presunto commercio illegale di petrolio del generale Haftar dal Mediterraneo proprio verso il Venezuela. I proventi del contrabbando, spiega ancora il giornale di New York, sarebbero stati utilizzati per pagare i mercenari russi del Wagner Group. (Res)