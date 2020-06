I Repubblicani Usa scommettono sulla ripresa, rinviato nuovo pacchetto di stimoli all'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono entrati ufficialmente in recessione economica nel mese di marzo, ma la maggioranza repubblicana al Senato federale Usa, incoraggiata dai dati ufficiali sull’occupazione e l’attività economica più recenti, intendono rinviare la discussione di nuove misure di stimolo economico contro le ricadute della pandemia di coronavirus, in aggiunta alle migliaia di miliardi di dollari già stanziati negli ultimi mesi. I Repubblicani, preso atto dell’inatteso rimbalzo dei livelli di occupazione, non si sono voluti sbilanciare in merito ai tempi e ai contenuti delle prossime misure di stimoli. I colloqui tra schieramenti politici sono ancora ad una fase preliminare, e i Repubblicani, così come la Casa Bianca, ritengono che non giungeranno ad alcun consenso sostanziale prima di luglio.L’economia ha già “toccato il fondo” della crisi causata dalla pandemia, ha dichiarato il presidente del Senato, Mitch McConnel, nel corso di un intervento alla Camera alta, sottolineando gli oltre 2,5 milioni di nuovi occupati a maggio. Secondo il quotidiano “Politico”, inviare il varo di nuove misure di stimolo è una decisione rischiosa: dopo il 3 luglio, infatti, il Senato federale interromperà i lavori per una pausa estiva di due settimane, cui ne seguirà un’altra a settembre. Tuttavia, per i conservatori è una scelta di responsabilità attendere di valutare gli effetti dei quasi 3mila miliardi di dollari già stanziati a sostegno dell’economia Usa. (Nys)