Cina-Ue: oggi decimo dialogo strategico ad alto livello con ministro Esteri Wang e Alto rappresentante Borrell

- Il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, e Josep Borrell, Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, co-presiederanno oggi il decimo round del Dialogo strategico ad alto livello Cina-Ue. L'incontro si svolgerà in videoconferenza. L'ultimo round del dialogo si è tenuto il 18 marzo 2019. "Le relazioni tra Cina e Ue hanno mantenuto un buon ritmo di sviluppo negli ultimi 45 anni. Le due parti si sono sostenute a vicenda durante la lotta contro Covid-19 e hanno promosso la cooperazione globale nel lavoro di prevenzione e controllo. Gli sforzi hanno arricchito il contenuto del partenariato strategico globale Cina-Ue", ha affermato del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying. Secondo il portavoce, le parti si scambieranno opinioni su questioni di interesse comune e prepareranno ulteriori scambi ad alto livello per il futuro.(Cip)