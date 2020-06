Libia: Maiteeq sul ministro dell'Interno Bashagha, “si occupi di sicurezza e non di esteri”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Ahmed Maiteeq, ha consigliato al suo ministro dell'Interno, Fathi Bashagha, di "occuparsi di sicurezza e non di affari esteri". Rispondendo ad un giornalista libico sui commenti rilasciati da Bashagha sulla Russia, Maiteeq ha risposto: "Non ho ricevuto comunicazioni dal ministro dell'Interno ma lui deve occuparsi della sicurezza e non di questioni di politica estera". Le parole del vicepremier, reduce da una recente visita a Mosca, giungono dopo l’intervista di Bashagha all'agenzia statunitense "Bloomberg", in cui il ministro dell’Interno ha spiegato che le forze del Gna stanno “lavorando per impedire alla Russia di aprire una base militare in Libia”.(Lit)