Coronavirus: Sirchia, stupito da impreparazione, scuola e sanità fondamentali per sviluppo del Paese

- E’ mancata la preparazione a questa epidemia. Così il prof. Girolamo Sirchia, già ministro della Salute, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Nautilus” su Radio Cusano Tv Italia. Sulla pandemia di Coronavirus, Sirchia ha affermato: "Periodicamente l’umanità è colpita da epidemie, di cui alcune tristemente note come la Spagnola. Sono epidemie attese perché tutti noi sappiamo che prima o poi arrivano. Eppure ci siamo trovati improvvisamente nella bufera, senza una preparazione adeguata a contrastare questa attesa epidemia. Ci sono dei fenomeni che abbiamo visto tutti a valle, ma pochi hanno notato quelli che erano a monte del problema", ha spiegato. "E’ mancata la preparazione a questa epidemia. Non solo l’Italia, ma la quasi totalità dei Paesi occidentali non aveva mantenuto in funzione quei sistemi di preparazione, di attesa vigile che sono raccomandati da sempre. Quei meccanismi - ha aggiunto - servono a verificare giorno per giorno le epidemie che si generano nel mondo per vedere quali rischiano di arrivare a casa nostra e fare dei piani di contrasto. Nel 2003 noi avevamo predisposto un centro per il controllo delle malattie al Ministero che è stato finanziato fino al 2012 e poi è sparito. L’assurda politica di tagli della sanità che è alla base di questa impreparazione. L’Europa stessa - ha aggiunto l'ex ministro della Salute - ha continuato a suggerire che la sanità era una spesa eccessiva, bisognava tagliare. Sono stati dimezzati i posti letto, ridotto gli ospedali, ma la cosa assurda è che ci siamo ritrovati senza medici perché quelli che sono andati in pensione non sono stati rimpiazzati. Abbiamo seguito un’onda sbagliata, gestita da economisti che hanno dettato le loro leggi senza capire che la sanità non si presta regolarmente a leggi economiche uguali a quelle che riguardano altre organizzazioni complesse e così ci siamo ritrovati al centro del disastro". (segue) (Rin)