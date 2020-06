Turismo: operatori russi, prezzi mercato domestico in aumento del 30 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costo delle vacanze in Russia può aumentare del 30 per cento a causa dell'incremento della domanda di turismo interno determinata dalla chiusura dei confini. Lo ha dichiarato il vicepresidente dell'Associazione dei tour operator della Russia (Ator), Aleksander Kurnosov, al quotidiano "Izvestija". "Anche il numero di hotel e strutture di accoglienza è leggermente inferiore, la stagione dei viaggi quest'anno è più breve. Tutto ciò consentirà ai proprietari e alla gestione di queste strutture di aumentare i prezzi", ritiene l'esperto. Il prezzo potrebbe aumentare anche del 20-30 per cento, ha osservato Kurnosov, aggiungendo che è probabile che il turismo in entrata si attesti a un livello vicino allo zero.(Rum)