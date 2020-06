Libia: milizia armata irrompe nel campo petrolifero di Sharara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera libica National Oil Corporation (Noc) ha denunciato che una milizia armata "è entrata nel campo petrolifero di Sharara e ha incaricato i dipendenti di fermare immediatamente i lavori dopo ore di riavvio delle operazioni di manutenzione, senza preoccuparsi del grave danno derivante da questo atto". La National Oil Corporation ha annunciato alcuni giorni fa "l'emergere di importanti problemi tecnici nel campo a seguito della chiusura”. La Noc ha avvertito che gravi danni “potrebbero verificarsi lungo le condutture che si estendono per centinaia di chilometri". La dichiarazione spiega che dopo l’appello alla città di Zintan per aprire la valvola di Hamada, i team operativi e di manutenzione della società Akakus Oil Operations hanno iniziato a svolgere il loro lavoro pompando prodotti chimici lungo la linea per risolvere alcuni problemi e iniziare a riprendere la produzione. “A sorpresa è arrivata una forza armata del cosiddetto generale Mohamed Khalifa, comandante delle autoproclamate Guardie degli impianti petroliferi nel sud, che ha chiesto al responsabile del campo di interrompere le operazioni, senza preoccuparsi delle terribili conseguenze di questo atto, che può costare allo Stato libico e ai suoi partner denaro, tempo e fatica". (segue) (Res)