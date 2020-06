Libia: milizia armata irrompe nel campo petrolifero di Sharara (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro dell'Energia saudita, il principe Abdulaziz Bin Salman, anche se la Libia, membro dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec), sta riprendendo la sua produzione petrolifera interna, sarebbe "improduttivo" coinvolgerla nell'accordo sulla riduzione della produzione petrolifera al momento. "La Libia è un membro molto fedele dell'Opec e dell'Opec+. Certamente, uno dei problemi che prendiamo in considerazione in termini di estensione al mese di luglio (dei tagli) è stato l'auspicio della ripresa della produzione libica", ha affermato. Il ministro saudita ha spiegato che "a tempo debito verrà deciso cosa fare della Libia". "Fintanto che saranno molto indietro in termini di produzione io penso che sia ingiusto e improduttivo coinvolgerli", ha detto il ministro in una videoconferenza dell'Opec +. Secondo alcuni organi di stampa, la ripresa della produzione in Libia (che prima della chiusura dei terminal vantava un output di circa 1,2 milioni di barili al giorno) potrebbe influire sull'efficacia dei tagli profondi alla produzione di petrolio dell'Opec+ che sono stati estesi anche al mese di luglio. (Res)