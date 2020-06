Fase 3: Rossi (Giovani di Confindustria), piano Colao condivisibile ma non dice nulla di nuovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle parole di Tridico, che ha definito "alcune aziende pigre e opportuniste", il presidente dei Giovani di Confindustria ha spiegato: "Sono affermazioni irresponsabili. In un Paese normale si sarebbe già dimesso, per i precedenti problemi che ha creato al Paese. Questo signore dovrebbe parlare con tutte quelle partite iva a cui i 600 euro non sono arrivati. La cassa integrazione sono state anticipate da tante aziende, quelle che lui chiama pigre e opportuniste. Questo signore dovrebbe mettere i piedi per terra, nella vita reale, non si può permettere di fare queste affermazioni. Farebbe più bella figura a dimettersi". Infine, sul Covid 19 considerato infortunio sul lavoro, ha concluso: "C’è stata una parziale marcia indietro su questo, ma non basta. Alcune aziende non hanno riaperto per colpa di questo provvedimento perché non si prendono la responsabilità. E’ il principio della norma che è sbagliato. La cosa peggiore è che così passa il concetto è che al prossimo virus tutti i contagi saranno considerati infortuni sul lavoro e la colpa sarà delle aziende". (Rin)