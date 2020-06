Tlc: Germania, Telefonica Deutschland vende ripetitori per 1,5 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Telefonica Deutschland, filiale tedesca del gruppo per le telecomunicazioni spagnolo Telefonica, ha venduto ripetitori per 1,5 miliardi di euro alla società di infrastrutture Telxius, parte della medesima azienda. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, si tratta di circa 10.100 celle per telefoni portatili. Con la cessione dei ripetitori, Telefonica Deutschland “aumenta la propria flessibilità finanziaria”. All'annuale assemblea generale degli azionisti, l'amministratore delegato della società, Markus Haas, ha giustificato l'operazione con il fatto che “l'infrastruttura passiva vincola enormi quantità di capitale”. A sua volta, il direttore finanziario Markus Rolle ha dichiarato che la vendita delle antenne “aumenta in modo significativo la portata imprenditoriale a medio e lungo termine” di Telefonica Deutschland. Nel 2016, Telxius, che aveva giù acquistato dall'azienda oltre duemila antenne per circa 600 milioni di euro, gestisce una rete internazionale di cavi sottomarini in fibra ottica e 20 mila ripetitori. L'azienda gestisce le antenne e li affitta a vari operatori. Pertanto, un ripetitore può essere utilizzato per più reti. In Telxius hanno una partecipazione Telefonica, l'investitore finanziario Kkr con sede a New York e il fondo di investimento Pontegadea di Amancio Ortega, proprietario della catena per l'abbigliamento spagnola Zara. (Geb)