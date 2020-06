Auto: "Les Echos", Psa e Fca devono rassicurare la Commissione Ue sulla fusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Peugeot Société Anonyme (Psa) e Fiat Chrysler Automobiles (Fca) devono rassicurare l'Unione europea sul loro progetto di fusione. Lo scrive il quotidiano francese "Les Echos", spiegando che la Commissione europea teme il peso che il futuro gruppo potrebbe avere nel settore delle automobili utilitarie. "La Commissione probabilmente ha proceduto a un'analisi dei mercati paese per paese e non su scala continentale. Avrebbe così identificato uno o diversi mercati nazionali dove le vendite accumulate dei due gruppi porterebbero a una presunzione di posizione dominante", afferma Lionel Sur, avvocato presso lo studio McDermott Will & Emery. Bruxelles potrebbe così chiedere alle due aziende delle correzioni. La Commissione dovrebbe dare la sua risposta il 17 giugno, ma se non dovesse essere convinta potrebbe rinviare il dossier di alcune settimane. Per Psa e Fca si tratta di un tema cruciale, vista l'importanza che riveste il segmento delle utilitarie. Né la Commissione europea, né Psa hanno voluto rilasciare commenti a tal proposito. (Frp)