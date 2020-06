Germania-Stati Uniti: le reazioni dei politici tedeschi al possibile ritiro delle forze Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritiro delle forze statunitensi dalla Germania sarebbe “molto sfortunato sotto tutti i punti di vista”, ha dichiarato Norbert Roettgen, presidente della commissione Affari esteri del Bundestag e candidato alla presidenza della Cdu. Secondo Roettgen, “i militari degli Stati Uniti sono i benvenuti in Germania” e la cooperazione tra i due paesi “sta andando bene”. Il capogruppo del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) al Bundestag, Rolf Muetzenich, ha dichiarato che se le truppe degli Usa lasciassero la Germania si avrebbe “una svolta” che metterebbe a repentaglio “il buon funzionamento di numerose strutture" delle forze armate statunitensi in territorio tedesco. Tuttavia, secondo Roettgen, se gli Usa si ritirassero dalla Germania, si avrebbe un'opportunità per “incorporare la politica di sicurezza tedesca in un contesto europeo”, mossa “urgente e ragionevole” data “l'attuale politica degli Stati Uniti”. Sulla questione è intervenuto anche Omid Nouripour, deputato dei Verdi al Bundestag e responsabile del partito per la Politica estera. Secondo Nouripour, “lo stile del ricatto di Trump è soprattutto imbarazzante per gli Stati Uniti e quindi non richiede alcuna reazione speciale dalla Germania”. Il deputato dei Verdi ha, infine, definito come “altrettanto preoccupante” il fatto che gli Stati Uniti non abbiano comunicato alla Nato l'intenzione di ridispiegare “in Europa orientale” le proprie forze ora in Germania . (Geb)