Nato: “Faz”, il ritiro delle forze Usa dalla Germania indebolirebbe l'Occidente

- Un ritiro delle forze degli Stati Uniti dalla Germania “indebolirebbe l'Occidente”. È quanto afferma il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, commentando le indiscrezioni sui piani del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per ridurre gli effettivi delle Forze armate del paese di stanza in Germania da 34.500 a 9.500. L'iniziativa verrebbe avviata da settembre prossimo, co il ridispiegamento dei reparti probabilmente in Polonia. Inoltre, il limite massimo delle truppe statunitensi in territorio tedesco verrebbe stabilito a 25 mila unità di personale. Come nota la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, si tratta per ora di indiscrezioni diffuse dai mezzi di informazione. Tuttavia, se tali ipotesi venissero confermate, il ritiro degli Usa dalla Germania potrebbe essere interpretato anche come “una vendetta” di Trump contro il cancelliere tedesco Angela Merkel per il suo rifiuto di recarsi a Washington al fine di partecipare fisicamente al vertice del G7, organizzato dalla Casa Bianca per questo mese. Tale ricostruzione “si adatterebbe al narcisismo di Trump”. Quali che siano le ragioni, se le truppe degli Usa lasciassero effettivamente la Germania, “l'Occidente sarebbe ulteriormente indebolito” perché “le basi della fiducia” tra gli Stati Uniti e i loro alleati europei “continuerebbero a erodersi”. Inoltre, l'impegno degli Usa in Europa non è soltanto una dimostrazione di altruismo, poiché serve gli interessi di Washington. Trump pare dunque “non capire questo interesse” e “se gli alleati transatlantici non possono più fidarsi l'un l'altro, i loro avversari ne trarranno vantaggio”.(Geb)